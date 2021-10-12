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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

12.10.2021 08:43
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İzmir- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bozüyük-Bilecik- Mekece yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Mekece-Bozüyük istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 28-33, Elazığ- Malatya yolunun 51-52. kilometrelerindeki (Kapıkaya Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Balıkesir- Susurluk yolunun 53-57. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi alt geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yön trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 18-23. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 28. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Yıldırım, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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