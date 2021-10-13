Üye Girişi
Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

13.10.2021 08:15
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-7. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerindeki Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Denizli-Çardak yolunun 44-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 15-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli-Çavdır ayrımı- Fethiye yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Torul- Gümüşhane yolunun 38 ile 41. kilometrelerindeki Mescitli-1 ve Mescitli-2 tünellerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacak. Tünellerde ulaşım bugün ve yarın 08.00-18.00 saatlerinde tek şeritten, kontrollü sürdürülecek.

Sivas-Zara yolunun 15-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tuzluca- Iğdır yolunun 68-75. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu, Kahramankazan, Gaziantep, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'li vekilin 07:51 CHP'li vekilin "Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok" isyanına Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan manidar yanıt Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor 07:44 Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek geldi 07:18 Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek geldi
Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var 22:54 Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje 22:10 Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak 20:48 Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak
Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu 20:03 Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış 18:44 Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış

Son Dakika Haberleri
08:10 ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla
07:45 Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar
07:43 Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor
07:19 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı
07:17 Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek geldi
07:14 Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama meydan dayağı! Polis ellerinden zar zor aldı
18:56 Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi
18:44 Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu?
18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı
17:59 Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar         
07:45
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler         
00:16
Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi         
22:38
Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi         
20:50
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı         
19:23
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı         
17:36
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 08:21:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement