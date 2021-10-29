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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

29.10.2021 07:58
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde, genleşme derzi çalışması sebebiyle 1-15 Kasım tarihlerinde İstanbul istikametinde sağdaki 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ereğli bağlantı yolunun 24-30. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 1 Kasım'a kadar ulaşım (Ereğli istikameti) tek şeritten gerçekleştirilecek.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit, Alaca-Zile yolunun 18-23. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri yolunun 38-48. kilometrelerinde, Erzurum- Çat yolunun 0-6. kilometrelerinde, Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 56. kilometresindeki Yağlıdere Köprüsü'nde yapılacak derz onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan köprülerde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Isparta- Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu nedenle gidiş şeridi servis yolundan veriliyor.

TEM Otoyolu, Ankara, Sincan, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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