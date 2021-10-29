Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde, genleşme derzi çalışması sebebiyle 1-15 Kasım tarihlerinde İstanbul istikametinde sağdaki 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ereğli bağlantı yolunun 24-30. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 1 Kasım'a kadar ulaşım (Ereğli istikameti) tek şeritten gerçekleştirilecek.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit, Alaca-Zile yolunun 18-23. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri yolunun 38-48. kilometrelerinde, Erzurum- Çat yolunun 0-6. kilometrelerinde, Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 56. kilometresindeki Yağlıdere Köprüsü'nde yapılacak derz onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan köprülerde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Isparta- Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu nedenle gidiş şeridi servis yolundan veriliyor.