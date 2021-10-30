Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimleri arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş Kavşağı- Sincan Kavşağı 0-1 kilometrelerindeki Ayaş Köprüsü'nde, genleşme derzi çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağdaki 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Ereğli bağlantı yolunun 24-30'uncu kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım (Ereğli istikameti) tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 36 ile 38'inci kilometreleri arasında Çorlu Havalimanı kesiminde üstyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın- Muğla yolunun 6-8'inci kilometrelerindeki Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları, Beyşehir-Seydişehir yolunun 12-17. ve 19-26'ncı kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 2-6'ncı kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Adana- Osmaniye yolunun 1-3'üncü kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-28'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümümden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir- Susurluk yolunun 53-57'nci kilometrelerinde köprü genleşme derz bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik akışı tek şeritten çift yönlü gerçekleştiriliyor.