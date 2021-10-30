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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

30.10.2021 08:25
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimleri arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş Kavşağı- Sincan Kavşağı 0-1 kilometrelerindeki Ayaş Köprüsü'nde, genleşme derzi çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağdaki 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Ereğli bağlantı yolunun 24-30'uncu kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım (Ereğli istikameti) tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 36 ile 38'inci kilometreleri arasında Çorlu Havalimanı kesiminde üstyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın- Muğla yolunun 6-8'inci kilometrelerindeki Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları, Beyşehir-Seydişehir yolunun 12-17. ve 19-26'ncı kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 2-6'ncı kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Adana- Osmaniye yolunun 1-3'üncü kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-28'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümümden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir- Susurluk yolunun 53-57'nci kilometrelerinde köprü genleşme derz bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik akışı tek şeritten çift yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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