Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Domaniç- Tavşanlı yolunun 12. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon- Rize yolunun 10. kilometresinde (Yomra ilçe girişi) yapılan sinyalizasyon sistemi imalat çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki istikametinde 07.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ- Malatya yolunun 51-52, Vezirköprü- Havza yolunun 30-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yalova-İzmit yolunun 0-40. kilometrelerinde 21.00-06.00 saatlerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Isparta- Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Isparta yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-28, Beyşehir- Seydişehir yolunun 12-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydın- Denizli yolunun gidiş istikameti 25-26 ve geliş istikameti 24-26. kilometrelerinde otoyol viyadük çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.