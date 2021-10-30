Kara yolunda büyükbaş hayvan bindirilen tır ulaşımı aksattı - Son Dakika

Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde dorsesine büyükbaş hayvan bindirilmesi için kara yoluna dikey durdurulan tır, trafiğin aksamasına neden oldu.

Sivas- Suşehri kara yolunda yer alan ve Karadeniz ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Geminbeli Geçidi Kumoğlu köyü yakınlarında, 34 BMA 079 plakalı tır, yola dikey durdu.

Yol kenarındaki yamaca yaklaştırılan tırın dorsesine, büyükbaş hayvanların binmesi sağlandı.

Tır, hayvanlar bindirildikten sonra Suşehri ilçesi yönüne hareket etti.

Bazı sürücüler, tırın yolu trafiğe kapatmasına tepki gösterdi.