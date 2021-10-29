Karabağ'da '29 Ekim' kutlaması - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Türkiye- Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karabağ'da görev yapan Türkiye- Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi" denildi.