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Karabağ'da Ermeni silahlı gruptan ambulansla provokasyon girişimi - Son Dakika

Karabağ'da Ermeni silahlı gruptan ambulansla provokasyon girişimi

15.10.2021 12:45
Karabağ'da Ermeni silahlı gruptan ambulansla provokasyon girişimi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grubun ambulansla gerçekleştirdiği provokasyon girişiminin Azerbaycan askerleri tarafından engellendiği duyurularak, "Ambulansların askeri amaçlarla kullanılmasının kesinlikle kabul...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grubun ambulansla gerçekleştirdiği provokasyon girişiminin Azerbaycan askerleri tarafından engellendiği duyurularak, "Ambulansların askeri amaçlarla kullanılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu, bunun teröristlere özgü bir yöntem olduğunu ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali olduğunu bildiriyoruz" denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grubu mensuplarının ambulansla Ağdere ili yönünde Azerbaycan askerlerine yönelik bir provokasyon girişiminde bulundukları bildirildi. Azerbaycan askerlerinin durumu fark etmesi sonucu söz konusu girişimin engellendiği ve araçtaki Ermenilerin geri çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı. Açıklamada, "Ambulansların askeri amaçlarla kullanılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu, bunun teröristlere özgü bir yöntem olduğunu ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali olduğunu bildiriyoruz. Ermenilerin her türlü terör eyleminin tarafımızca derhal ve kararlı bir şekilde engelleneceğini yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ermeni silahlı gruplar dün 1 Azerbaycan askerini şehit etmişti

Dün Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupların açtığı ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Saldırının soruşturulması için Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi, Azerbaycanlı yetkililer tarafından bilgilendirilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırıları gerçekleştiren Ermeni silahlı gruplarının etkisiz hale getirilmesi için gereken önlemlerin alınacağını açıklamıştı. - BAKÜ

Azerbaycan, Ermeni, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabağ'da Ermeni silahlı gruptan ambulansla provokasyon girişimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ'da Ermeni silahlı gruptan ambulansla provokasyon girişimi - Son Dakika
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