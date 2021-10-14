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Karabağ zaferinin yıl dönümünde gazilerle iş adamları buluştu - Son Dakika

Karabağ zaferinin yıl dönümünde gazilerle iş adamları buluştu

14.10.2021 15:36
Karabağ zaferinin yıl dönümünde gazilerle iş adamları buluştu

Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB), Karabağ zaferinin 1. yılında iş adamlarıyla gazileri bir araya getirdi.

Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB), Karabağ zaferinin 1. yılında iş adamlarıyla gazileri bir araya getirdi.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Karabağ zaferinin birinci yılında aynı heyecanı hissettiklerini belirterek, 30 yıldır evlatlarına hasret kalmış Karabağ'a kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı operasyonda Azerbaycan kahramanlarının beklenmedik kısa sürede büyük başarı elde ettiğine dikkati çeken Bağcı, şimdi Karabağ'ı yeniden kalkındırma zamanı olduğunu ifade etti.

Bağcı, "Türkiye, Karabağ'ın imar ve kalkınmasında en önde olacaktır. Bu bizim görevimizdir. Bunu yapacak olan siz, iş insanlarımızdır. Türk iş insanlarını Azerbaycan'a yatırım yapmaya çağırıyorum." dedi.

"İş insanlarının görevi, Karabağ'daki projelere iştirak etmektir"

ATİB Başkanı Cemal Yangın ise Azerbaycan'ın geçen yıl bu tarihlerde kendi topraklarını Ermenistan işgalden kurtarma operasyonu yürüttüğünü hatırlatarak, zafer dolayısıyla Azerbaycan'ın kahraman askerlerine minnet duyduklarını söyledi.

Karabağ'da yeni bir dönemin başladığına işaret eden Yangın, bölgenin kalkındırılması için çok sayıda projenin aynı anda yürütüldüğüne dikkati çekti.

Yangın, "Heyecanımızı yitirmeden Karabağ'ın kalkınması için hepimiz göreve hazır olmalıyız. İş insanlarının görevi, Karabağ'daki projelere iştirak etmektir. Amaç para kazanmak olmadan projelere destek vermektir." diye konuştu.

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov da işgalden kurtarılan topraklarda bir yılda yapılan işlerin Azerbaycan'ın gücünü gösterdiğini vurguladı.

Memmedov, "İşgalden kurtarılan toprakları efektif kullanmak tüm kurumların önündeki en önemli işlerdir. Karabağ'da Türk şirketleri çok faaldir." dedi.

44 Günlük Karabağ Savaşı'na katılan gazilere plaketlerin verildiği etkinliğe, milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinden komutanlar ve iş insanları katıldı.

Azerbaycan, Türkiye, Yangın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabağ zaferinin yıl dönümünde gazilerle iş adamları buluştu - Son Dakika


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