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Karabağlar Belediyesi'nin 2022 bütçesi kabul edildi - Son Dakika

Karabağlar Belediyesi'nin 2022 bütçesi kabul edildi

08.10.2021 08:27
Karabağlar Belediyesi'nin 2022 bütçesi kabul edildi

Karabağlar Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 495 milyon lira olarak kabul edildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, hedefledikleri noktaya planlı ve kararlı bir şekilde yürüdüklerini vurgulayarak, "Yaşanan pandemi ve ekonomik krize karşın sorunları tek tek aşıyor, Karabağlar'ı geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Halkın her kuruşunu aynı özen ve dikkatle, yine kamu yararı için harcamaya devam edeceğiz" dedi.

Karabağlar Belediye Meclisi'nin ekim ayı üçüncü toplantısı, ana hizmet binasındaki meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Emre Külekçi, MHP İlçe Başkan Vekili Rıza Palamutçu'nun da katıldığı toplantıda ağırlıkla, Karabağlar Belediyesi'nin 2022 bütçesi ve performans programı görüşüldü. Bütçe Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Turabi Bülent Emre, bütçe ve performans programının ayrıntılarıyla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Komisyon üyesi Hüseyin Uzun da AK Parti adına söz aldı. CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Alper Güldalı'nın konuşmalarının ardından, meclis üyeleri görüş ve eleştirilerini dile getirdiler.

Öncelikler belli!

Daha sonra Başkan Selvitopu yapıcı eleştirilere teşekkür ederek, bunlara tek tek yanıt verdi. Karabağlar'daki kentleşme ve yaşam standartlarını daha iyi noktalara taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Önceliklerimiz stratejik planımızda var. Buna göre bütçemizi ve performans programını gerçekleştiriyoruz. Bu işlerde başarılı olmanın yolu planlı, programlı çalışmaktan geçiyor" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin dikkatli borçlanarak piyasaya, bankalara güven veren bir kurum olduğunu belirten Başkan Selvitopu, kendi gelirleriyle ayakta durabilen bir yerel yönetim olma yolunda hızla ilerlediklerini vurguladı.

Yaşanan ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle Karabağlar'daki değişim ve dönüşümün yeterince görülemediğini belirten Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Karabağlar'ın gelecek 30 hatta 40 yılını planladık. Kararlı ve emin adımlarla hedeflerimize yürüyoruz. Yaptığımız her projenin birbiriyle uyumlu olmasına ve o bölgede olumlu etki yaratmasına özellikle dikkat ediyoruz. Yaşanan sıkıntılara rağmen sorunları tek tek aşıyoruz. Karabağlar halkının bize emanet ettiği her kuruşu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Gereksiz harcama yapmıyoruz. Aynı özen ve dikkatle çalışmayı sürdüreceğiz. Risk almadığım yönünde eleştiriler var. Ben şahıslar için değil kamunun çıkarları için risk alırım. Örneğin Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin bir an önce yapılması ve Karabağlar'ın hizmetine sunulması için risk aldım. Bu nedenle soruşturma da geçirdim. Helal hoş olsun. Keşke o dönem ihale yapılmış olsaydı. Bugün bu merkez hiç konuşulmuyor olacaktı!"

Semt ve kültür merkezleri

Göreve geldiğinde 4 olan ve özellikle kadınların yararlandığı semt merkezi sayısının yakın zamanda 20'ye ulaşacağını bildiren Başkan Selvitopu, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, Kibar Belediye Hizmet Kompleksi, Mobilya Akademi gibi tesislerdeki modern tiyatro, sinema ve konferans salonlarının Karabağlar'daki büyük bir eksikliği gidereceğini söyledi. Sadece Kibar'daki çok amaçlı salonun aynı anda 500 kişiye hizmet edebilecek kapasitede olduğuna dikkat çekti.

Sosyal belediyecilik

Her ay 2300'ü aşkın ailenin bütçesine Sosyal Destek Kartı'yla katkı koymaya çalıştıklarını belirten Başkan Selvitopu, gelecek yıl bu rakamın 3000'leri bulacağını bildirdi. Okulların bakım ve onarımların gerçekleştirildiğini, minik öğrencilere Eğitim Kart aracılığıyla kırtasiye desteği yapıldığını, özellikle pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri dağıtıldığını hatırlattı.

Filo güçleniyor

Fen İşleri, Park ve Bahçeler müdürlükleri şantiyelerinin asfalt kazıma, asfalt serme, kamyonlar, silindir, çim biçme gibi modern araçlarla güçlendirildiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Ambulansından asfalt kazıyıcısına kadar bir çok yeni aracı hizmete soktuk. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ÇAÇA adı verilen yeni nesil çöp toplama araçları kazandırıldı. Bu da ayrı bir tasarruf sağladı. 3 tonluk yeni konteynerleri caddelerimize koyarak eski sistemden vazgeçiyoruz. Bunların hepsi önemli Karabağlar için önemli yatırımlar" dedi.

Atatürk Kız Yurdu

2 yıl önce hizmete açtıkları Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun öneminin bugün üniversitelilerin yaşadığı barınma sıkıntısı nedeniyle daha iyi anlaşıldığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Bazen 'Karabağlar Belediyesi ne yaptı?' eleştirileri geliyor. Yurdumuzda şimdi 277 öğrencimizi ağırlıyoruz. Bunlar hizmet değil mi? Bu yurtları açmak kolay işler değil. Aralarında dar gelirlilerimizin olduğu bu öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İmkanımız olursa da yenilerini yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Dev projeler hizmete açılıyor

On milyonlarca liralık yatırımla yapımını tamamladıkları Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, Kibar Belediye Hizmet Kompleksi, Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi, Mobilya Akademi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen Limontepe Semt Merkezi'nin yakında hizmete açılacağını bildiren Başkan Selvitopu, Özdemir Sabancı ve Kibar İzmir parklarının da kente değer kattığını vurguladı.

Uzundere'deki Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin de temelinin atılacağını hatırlatarak, "2022 yılı bütçemizde ağırlığı bu merkezimiz oluşturuyor. Yıllara bağlı olarak yatırım tutarı 100 milyon lirayı geçecek. Belirlenen program doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. İzmir'in sayılı spor komplekslerinden biri olacak tesis, gençlerimize, spor kulüplerimize, tüm Karabağlar'a yararlı olacak. Hedeflenen zamandan önce bitirmek istiyoruz" dedi.

Başkan Selvitopu, kent içindeki ana yolların açılması, pazaryerlerinin yaşama geçirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte hareket ettiklerini, kadın sığınma evinin yapımına da gelecek yıl başlanacağını bildirdi.

Dijital arşiv

Önemsedikleri bir konunun da dijital arşiv olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, "İhalemizi gerçekleştirdik ve birimlerimiz gerekli hazırlıkları yapmaya devam ediyor. Gelecek yıl başta imar ve mali işler birimlerimizdekiler olmak üzere çok sayıda evrak dijital ortama aktarılmış olacak. Böyle gerek uygulayıcılar gerekse kullanıcılar açısından hizmetler hızlı ve verimli hale gelecek. Olumlu etkisi tüm vatandaşlarımız tarafından kısa sürede görülecek" dedi.

Başkan Selvitopu'nun konuşmasının ardından Karabağlar Belediyesi'nin 2022 bütçesi ve performans programı oy çokluğuyla kabul edildi.

Karabağlar Belediyesi'nin 2022 bütçesi kabul edildi

Mustafa Kemal Atatürk, Karabağlar Belediyesi, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi'nin 2022 bütçesi kabul edildi - Son Dakika


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