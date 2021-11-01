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Karabağlar'daki örnek merkezde afetlere hazırlık yapılıyor. - Son Dakika

Karabağlar'daki örnek merkezde afetlere hazırlık yapılıyor.

01.11.2021 09:26
Karabağlar'daki örnek merkezde afetlere hazırlık yapılıyor.

Karabağlar Belediyesi'nin Arama Kurtarma Derneği'ne (AKUT) tahsis ettiği ve Türkiye'nin en büyük AKUT yerleşkesi olan Bozyaka'daki merkez, düzenli tatbikatlarla gönüllüleri yeni görevlere hazırlıyor.

İzmir'de 1 yıl önce meydana gelen şiddetli depremle önemi çok daha iyi anlaşılan merkezdeki son tatbikatı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da izledi. Gönüllülere başarılar dileyen Başkan Selvitopu, AKUT'u desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin en büyüğü

Afet durumlarında acil müdahale ve koordinasyon merkezi gören Bozyaka Pazaryeri'nin altındaki AKUT yerleşkesi, AKUT gönüllüsü ve Suriye'de şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın adını taşıyor. 1600 metrekarelik kapalı alanı bulunan Türkiye'nin en büyük AKUT yerleşkesinde, 12 ay boyunca eğitimler, seminerler veriliyor. Özellikle halka ve öğrencilere yönelik farkındalık yaratma, bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Yerleşkedeki müzede, 17 Ağustos ve Van depremleri, Soma maden kazası gibi acil durum ve doğal afetler ilgili eşyalar sergileniyor. Yaklaşık 2 yıl önce hizmete giren merkezde, düzenli aralıklarla tatbikatlar yapılıyor.

ModEX'e hazırlık

AKUT gönüllüleri, 11-13 Kasım tarihleri arasında İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek AB ModEX tatbikatına hazırlık amacıyla, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nde kapsamlı bir çalışma yaptı. Denizli, İzmir Yarımada, Kuşadası ve Manisa'dan gelen ekiplerin katılımıyla, olası bir afet durumunda ve sonrasında yapılacaklar gözden geçirildi. Alana kurulan yönetim, lojistik, iaşe, barınma ve karantina çadırlarıyla, AKUT araç ve teçhizatlarıyla tatbikat gerçekleştirildi. Konunun uzmanları tarafından gönüllülere eğitimler verildi.

Tatbikat alanını ziyaret eden ve gönüllülere başarılar Dileyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yürütülen hazırlıklarla ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Başkan Selvitopu, geçen yıl İzmir'i sarsan şiddetli depremle birlikte AKUT ve diğer arama kurtarma derneklerinin ne denli önemli bir iş yaptıklarının gözler önüne serildiğini hatırlattı. Karabağlar Belediyesi olarak bu konuya yıllar önce eğildiklerini ve Bozyaka'daki alanı meclis kararıyla AKUT'a tahsis ettiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Karabağlar Belediyesi olarak olanaklarımız ölçüsünde AKUT'u desteklemeye devam edeceğiz. Gönüllülerimize bu önemli ve anlamlı çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum" dedi.

AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut ve gönüllüler de Karabağlar Belediyesi'yle Başkan Selvitopu'na, destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Karabağlar Belediyesi, Arama Kurtarma, Karabağlar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karabağlar'daki örnek merkezde afetlere hazırlık yapılıyor. - Son Dakika


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