Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Karabük merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine ilişkin çalışma gerçekleştirildi.

Eş zamanlı operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca, 73 tabanca mermisi ve pala ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde temin ve ticareti" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol tedbirleri uygulanarak, biri ise savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.