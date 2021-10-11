KARABÜK'TE 2 KATLI EV YANDI - Son Dakika

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KARABÜK'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi

Öğle saatlerinde, Hacıağaç köyü Gökçeoğlu Mahallesi'nde Güner ailesine ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede evi saran alevlere itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözlerle müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ekipler tarafından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.