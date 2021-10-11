Karabük'te aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı - Son Dakika

Karabük'te, yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen, aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Cumayanı köyünde, aynı aileden B.U. (59), Z.U. (50), C.U. (29) ve H.U. (20), akşam yemeğinden bir süre sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşadı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aile üyelerinin, mantardan yapılan yemeği yedikleri ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındıkları öğrenildi.