Karabük'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Karabük'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

-Evinin yandığını gören kadın sinir krizleri geçirdi

-İtfaiyeciler yıkılan duvarın altından kalmakta son anda kurtuldular

KARABÜK - Karabük'te iki katlı bir evin son katından çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken evi yanan kadın ise sinir krizleri geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Dağ Sokak'ta Özlem Kalkancı'ya ait iki katlı evin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada darp olayı nedeni ile karakolda ifade vermeye giden Kalkancı, döndüğünde evinin alevler içinde olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. Kısa sürede evi saran alevler bitişikteki diğer evlere sıçramadan Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Son anda kurtuldular

Yangında soğutma çalışması yapan itfaiye erleri evden dışarı çıktından sonra çatı katı ve duvarların bir kısmı yıkıldı. Şans eseri dakikalar önce evden dışarı çıkan itfaiye ekipleri duvarların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çıkan yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.