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Karabük'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

02.11.2021 12:02
Karabük'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonetin ormanlık alanda devrilmesi sonucu yaralanan biri bebek 5 kişi yaralandı.

Karabük'te kamyonetin ormanlık alanda devrilmesi sonucu yaralanan biri bebek 5 kişi yaralandı.

Başköy yakınlarında ormanlık alanda ilerleyen Cengiz A'nın kullandığı 06 CJE 484 plakalı kamyonet yol kenarına devrildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile biri bebek 4 kişi yaralandı.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Karabük'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Karabük'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Kamyonet, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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