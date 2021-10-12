Kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu : 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu : 2 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak ağaçlık alana uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak ağaçlık alana uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Doğanlar köyünde meydana geldi. Kenan Yalav idaresindeki 78 AB 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan Mehmet (77) ve Zarina Yalav (34) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı - KARABÜK

Son Dakika

Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı

Jel ile soba yakmak isteyen imam, evini de kendisini de yaktı

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi

Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak

Tekirdağ merkezli 3 ilde "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı

Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı