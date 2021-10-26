Araçta arama yapan ekipler, 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca, fişek ve uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam aparat ele geçirdi.

Yenice Yolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, Y.İ'nin kullandığı bir otomobili durdurdu.

Karabük 'te yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › Karabük'te durdurulan otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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