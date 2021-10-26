Karabük'te yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yenice Yolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, Y.İ'nin kullandığı bir otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca, fişek ve uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam aparat ele geçirdi.
Sürücü Y.İ. hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te durdurulan otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika