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Fener alayı düzenlendi - Son Dakika

Fener alayı düzenlendi

28.10.2021 21:11

Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında katılım yoğun oldu.

Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında katılım yoğun oldu.

Karabük Valiliği tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Beşbinevler mahallesinden başlayan fener alayı, 100. Yıl mahallesinde son buldu.

Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle katıldığı etkinlikte, ses ve ışık gösterisi yapıldı.

Vali Fuat Gürel, fener alayına katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fener alayı düzenlendi
Fener alayı düzenlendi
Fener alayı düzenlendi
Fener alayı düzenlendi
Fener alayı düzenlendi

Karabük Valiliği, Cumhuriyet, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fener alayı düzenlendi - Son Dakika


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