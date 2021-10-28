Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında katılım yoğun oldu.
Karabük Valiliği tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Beşbinevler mahallesinden başlayan fener alayı, 100. Yıl mahallesinde son buldu.
Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle katıldığı etkinlikte, ses ve ışık gösterisi yapıldı.
Vali Fuat Gürel, fener alayına katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Fener alayı düzenlendi - Son Dakika