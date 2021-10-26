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Karabük'te hastane personeli "aşıya dikkati çekmek" için halı saha turnuvası düzenledi - Son Dakika

Karabük'te hastane personeli "aşıya dikkati çekmek" için halı saha turnuvası düzenledi

26.10.2021 19:42
Karabük'te hastane personeli

Karabük'te sağlık personelince, sadece Kovid-19 aşısını yaptıranların katılabildiği halı saha turnuvası düzenlendi.

Karabük'te sağlık personelince, sadece Kovid-19 aşısını yaptıranların katılabildiği halı saha turnuvası düzenlendi.

Son verilere göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilk 3 ilden biri olan kentte Kovid-19 aşısına dikkati çekmek amacıyla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli tarafından organize edilen turnuva, bir halı saha tesisinde başladı.

Mönchen Glaskov, FC İntern Lokin, 1860 Kovid ve İntern Milan gibi isimlerin verildiği 11 takımın 3 grup halinde mücadele edeceği turnuva, 19 Kasım'da final maçıyla sona erecek.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, basın mensuplarına, aşı olmayı teşvik etmek, salgın mücadelesi sırasında bunalan personelin rahatlaması ve stres atması için turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya katılım için oyuncuların aşılarını tamamlamış olması gerektiğine işaret eden Yılmaz, takımlara başarılar diledi.

Bu arada, bazı takımlardaki aşısı bulunmayan oyuncuların aşılarının da turnuvadan önce yapıldığı belirtildi.

Karabük'te hastane personeli aşıya dikkati çekmek için halı saha turnuvası düzenledi
Karabük'te hastane personeli aşıya dikkati çekmek için halı saha turnuvası düzenledi
Karabük'te hastane personeli aşıya dikkati çekmek için halı saha turnuvası düzenledi
Karabük'te hastane personeli aşıya dikkati çekmek için halı saha turnuvası düzenledi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te hastane personeli 'aşıya dikkati çekmek' için halı saha turnuvası düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te hastane personeli "aşıya dikkati çekmek" için halı saha turnuvası düzenledi - Son Dakika
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