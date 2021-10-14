Karabük'te mantar toplamak isterken ormanda kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 2 kişiye jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu ulaşıldı.

Ahmetusta mevkisine mantar toplamaya giden Dursun ile Asiye Akgün çifti, ormanlık alanda kaybolduklarını anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kaybolan çiftin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 8 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından kayıp 2 kişiye ulaşıldı.

Dursun ile Asiye Akgün'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.???????