Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika

Yere düşen çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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