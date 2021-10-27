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Karabük'te safran üretimi artırılacak - Son Dakika

Karabük'te safran üretimi artırılacak

27.10.2021 11:55
Karabük'te safran üretimi artırılacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılabildiği için "mucize bitki" olarak da bilinen safranın yıllık üretimi artırılacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılabildiği için "mucize bitki" olarak da bilinen safranın yıllık üretimi artırılacak.

İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda tescillenen safran, Safranbolu'da 29 çiftçi tarafından 58 dekar alanda üretiliyor.

Her yıl ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safranın kilogramı 50-60 bin liradan satılıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safrandan bu yıl yaklaşık 27 kilogram ürün bekleniyor.

Çiftçilere soğan desteği

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin safranın en önemli üretim alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Safran üretiminin ilçede her geçen gün artırıldığına dikkati çeken Gürel, "Şu anda 8 köyümüzde 29 çiftçimiz 58 dekar alanda üretim yapıyor. Bu yıl 25 ile 27 kilogram arasında safran hasadı bekliyoruz." diye konuştu.

Çiftçilere destek verdiklerini belirten Gürel, "Tarım Müdürlüğümüzün destekleri, gayretleri var. Bizler de destekliyoruz. Bu işin üretimini yapmak isteyen çiftçilerimize soğan desteği verebileceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

"Bu kıymetli baharata el birliğiyle sahip çıkmak istiyoruz"

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz de safranın ilçeye adını verdiğini ve dünyanın en pahalı baharatı olduğunu anımsattı.

Safran üretiminin her geçen gün arttığının altını çizen Türköz, şunları kaydetti:

"Şu anda üretici sayımız az, 7-8 havzada üretiliyor ama her geçen sene üzerine koyarak gidiyoruz, hızlı ilerliyoruz. Üreticilerimize teşekkür ediyorum, onlar taşın altına ellerini koydular her geçen yıl üretimi artırıyorlar. Tabii tarım teşkilatımız da yoğun bir şekilde çalışıyor. Her geçen sene üretimi arttırmayı planlıyoruz. Safran her derde dava, sağlıkta, endüstride, ilaç ve gıda sanayisinde, her yerde kullanıyoruz. Bu kıymetli baharata el birliği ile sahip çıkmak istiyoruz. İnşallah seneye 30 kilogram, daha da fazla ürün alacağız. Her sene katlayarak götürme hedefimiz var."

"3 yıl sonra bire 10 veren bir ürün safran"

Belediye Başkanı Elif Köse ise belediye olarak üretim konusunda örnek olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "18 dönüm arazimizin yanında bu yıl 2,5 dönümlük bir alana da safran diktik. Biz de kasımda hasat yapacağız. Amacımız oradaki dikim alanını çoğaltıp daha sonra soğanlarını vatandaşlarımıza ücretsiz vermek. Soğan maliyetli, üretimi de zahmetli ama 3 yıl sonra bire 10 veren bir ürün safran. Üretim sürecinde vatandaşın yanında olmak, bilgi vermek, desteklemek istiyoruz. Yeter ki üretim olsun, çiftçimizin sayısı artsın, amacımız bu." değerlendirmesinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, safran üretiminin arttırılması için çiftçiye destekler verdiklerini belirterek, "Bu yıl 58 dekarlık alanda 25 kilogramın üzerinde bir ürün bekliyoruz. Bu 27-28 kilograma kadar çıkabilir. Bu yıl 18 dekarlık alanı yeni üretim alanı haline getirdik. Yeni alanlarda birinci yılda safran dekar başına 250-300 gram civarında ürün verir. Yani gelecek yıl 30 kilonun üzeri hedeflenir diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Karabük'te safran üretimi artırılacak
Karabük'te safran üretimi artırılacak
Karabük'te safran üretimi artırılacak
Karabük'te safran üretimi artırılacak
Karabük'te safran üretimi artırılacak

UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Karabük, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te safran üretimi artırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te safran üretimi artırılacak - Son Dakika
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