Üye Girişi
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına ödül - Son Dakika

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına ödül

07.10.2021 12:07
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına ödül

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Op. Dr. Aydın Sinan Apaydın ve Dr. Öğretim Üyesi Cevat Akıncı, Türk Nöroşirürji Derneği tarafından "Modüler Kompresif Servikal Vertebral Plak" başlıklı çalışmalarıyla Türk Nöroşirürji Derneği Patent-Faydalı Model ödülüne layık görüldü.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Op. Dr. Aydın Sinan Apaydın ve Dr. Öğretim Üyesi Cevat Akıncı, Türk Nöroşirürji Derneği tarafından "Modüler Kompresif Servikal Vertebral Plak" başlıklı çalışmalarıyla Türk Nöroşirürji Derneği Patent-Faydalı Model ödülüne layık görüldü.

Başhekim Nihat Yılmaz, Apaydın ve Akıncı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Apaydın da 6 yıldır medikal teknolojileri üzerine yerli ve milli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

TÜBİTAK ile çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Apaydın, 9 ulusal 1 uluslararası patent faydalı modellerinin olduğunu ifade etti.

Öte yandan Apaydın ve Akıncı, haziran ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen "İnvestart Proje" yarışmasında "Antiemboli Pnömatik Sistem" projeleriyle ikincilik ödülü almıştı.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına ödül

Öğretim Üyesi, Karabük, Patent, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına ödül - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyükada çekişmesinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin öne sürdüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı 12:54 Büyükada çekişmesinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin öne sürdüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için 12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap Genç kızlar, okul çıkışı birbirine girdi! Kavga anları cep telefonu kamerasına kaydedildi 12:21 Genç kızlar, okul çıkışı birbirine girdi! Kavga anları cep telefonu kamerasına kaydedildi
Korona geçirenleri büyük tehlike bekliyor: Beyinde küçülme ve hücre ölümü yaşanıyor 12:15 Korona geçirenleri büyük tehlike bekliyor: Beyinde küçülme ve hücre ölümü yaşanıyor HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı 11:55 HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz 11:19 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin 11:02 Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu 10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu

Son Dakika Haberleri
12:55 Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap
12:15 Korona geçirenleri büyük tehlike bekliyor: Beyinde küçülme ve hücre ölümü yaşanıyor
11:58 Son Dakika! Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:36 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı
11:18 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
11:08 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor
10:57 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
10:56 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak         
12:56
Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna damga vuran temizlik aracı tekrar pistte! Şoför o anları anlattı Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna damga vuran temizlik aracı tekrar pistte! Şoför o anları anlattı         
12:53
Netflix'in bu hatası başını ağrıtacak! Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı Netflix'in bu hatası başını ağrıtacak! Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı         
12:23
Müdür yardımcısından, takdir toplayan hareket! Makam odasını yurt bulamayan öğrencilere açtı Müdür yardımcısından, takdir toplayan hareket! Makam odasını yurt bulamayan öğrencilere açtı         
12:19
Trabzon semalarında panik! Bomba ihbarı yapılan uçak acil iniş yaptı Trabzon semalarında panik! Bomba ihbarı yapılan uçak acil iniş yaptı         
12:04
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz         
11:11
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 13:07:52. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına ödül - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement