Karacaali'ye yeni sondaj kazandırıldı - Son Dakika

Saniyede 4 litre verime ulaşılan sondaj, yapılacak olan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından mahallelinin kullanımına sunulacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali mahallesinde İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında derinliği 300 metre olan sondaj kuyusundan elde edilen su verimi, saniyede 4 litre olarak ölçüldü. Alınan su numunesi analiz edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildi.

Muhtar Kır'dan Başkan Ergün'e teşekkür

Karacaali Mahalle Muhtarı Adem Kır, yapılan çalışmadan dolayı şahsı ve mahalle halkı adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Daha önce de MASKİ tarafından mahallemize bir sondaj kuyusu açılmıştı. O sondajımız suların daha da derinlere çekilmesinden dolayı yetersiz kalmaya başlamıştı. İnşallah su sondajla sıkıntılarımızdan kurtulacağız" ifadelerini kullandı.