Karacabey'de altyapı konusu uzun yıllar gündemden çıkacak - Son Dakika

Karacabey'in dört bir yanında süren altyapı çalışmaları ile şehrin önemli bir sorunu çözülüyor.

Yapılan çalışmalarda tüm altyapı yenilenirken, ilçede altyapı ile ilgili oluşabilecek muhtemel sorunların da çok uzun bir süre ertelemesi planlanıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Karacabey'in %51'lik bir oranda altyapısının yenilendiğini ve kalan %49'un ise 2022 yılında tamamlanacağını duyurmuştu. Başkan Özkan, çalışması biten sokakların %65 oranında asfaltlanmasının tamamlandığını ve kalan yerlerin de en kısa zaman asfaltlanacağını söylemişti.

Önceki gün Emirsultan ve Gazi mahallelerinde altyapı çalışması tamamlanan sokaklarda başlayan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Özkan, ekipler ve vatandaşlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yorumları dinledi.

Anlayışları için vatandaşlara teşekkür etti

Özkan, çalışmalar süresince anlayışlı olan vatandaşlara da teşekkür ederek, "Evet, kazılan yollar hem yayalar hem de sürücüler için rahatsızlık verici bir durum oluşturdu ancak zahmetsiz de rahmet olmuyor. Bu çalışmalar tamamlandığında sadece günü kurtarmış olmayacağız, Allah'ın izniyle çocuklarımızın hatta torunlarının da bu zahmeti çekmemesini sağlamış olacağız. 2022'de tüm sokaklarımızın komple çalışmalar tamamlanmış ve asfalt çalışmaları bitmiş olacak" dedi.