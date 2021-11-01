Karacabey'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Betül Demir damgası - Son Dakika

Tüm yurtta olduğu gibi Karacabey'de de cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Karacabey'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında; 28 Ekim'de çelenk sunma töreni yapılırken, 29 Ekim'de ise Cumhuriyet Alanında tören gerçekleştirildi.

Karacabey Belediyesi, 30 Ekim akşamı ise düzenlediği halk konseri ile kutlamalara son noktayı Betül Demir konseri ile koydu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve hayranlarına muhteşem bir gece yaşatan Demir, şarkılarını çoğu kez izleyenleriyle birlikte söyledi.

Daha güçlü bir Türkiye ile nice yıllara

Keyifli geçen gecenin sonunda, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan sahneye çıkarak yaptığı konuşmada, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatanımız için canını veren tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle, şükranla yad ediyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yıl coşkusunu tüm yurtta ilk günkü heyecanla yaşadık. Nice yıllara, hep birlikte, daha güçlü bir Türkiye ile ulaşmak dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan daha sonra, sahnede Betül Demir'e çiçek ve Karacabey figürlerinden oluşan porselen hediye etti.

Karacabey Soğanı damgası

Öte yandan, Başkan Özkan sahnede yaptığı konuşmada, "Betül Demir'in evinde yemek yapmayı çok sevdiğini ve yemeklerinde de özellikle Karacabey Soğanını kullandığını duyduk. Biz de ona Karacabey topraklarından çıkmış meşhur soğanımızdan bir sepet hazırladık. Şimdiden afiyet olsun" dedi.