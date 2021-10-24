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Karacadağ bölgesinde bisiklet turu, lav yolunda doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Karacadağ bölgesinde bisiklet turu, lav yolunda doğa yürüyüşü yapıldı

24.10.2021 16:26
Karacadağ bölgesinde bisiklet turu, lav yolunda doğa yürüyüşü yapıldı

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde Valilik ile Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bisiklet turu, lav yolunda da doğa yürüyüşü yapıldı.

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde Valilik ile Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bisiklet turu, lav yolunda da doğa yürüyüşü yapıldı.

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan, son faaliyetini 100 bin yıl önce gerçekleştiren 1957 metre yüksekliğindeki Karacadağ'ın jeopark olabilmesi için UNESCO Türkiye Milli Komitesine yapılan müracaatın ardından bölgenin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun başlattığı bisiklet turunda, 3 ilden gelen bisikletçiler Ovabağ Mahallesi'nden başlayıp Şimşek mezrasındaki "Lav Yolu"na kadar 10 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Karaloğlu ve beraberindekiler daha sonra Barut Tepe mevkisinden başlayarak Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu bazalt platoda yürüdü.

Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da etkinliğin yapıldığı bölgeye gelerek hem bisiklet turunu hem de yürüyüşü izledi.

Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, Karacadağ'ın jeopark ağına dahil edilmesi için UNESCO'ya yapılan müracaat sürecinin devam ettiğini belirterek, listeye eklenmesiyle bu bölgeyi daha çok insanın ziyaret edeceğini söyledi.

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin olarak 3 kentin ortak etkinlikleri kapsamında bisiklet turu ve yürüyüş programını düzenlediklerini ifade eden Karaloğlu, "Bütün amacımız Diyarbakır'da kültürel, tarihsel, doğal değerlerimiz daha çok bilinsin, insanımız bu değerlerimizden daha çok istifade etsin ve dünya bu değerlerimizi görme noktasında bölgeye, şehrimize daha çok seyahat etsin." dedi.

"İnşallah Diyarbakır'da hep mutluluk, sevgi, spor, kültür, sanat olsun." diyen Karaloğlu, Diyarbakır'da artık üzüntüye neden olacak olayların yaşanmasını istemediklerini bildirdi.

Bütün gayretlerinin bu olduğunu dile getiren Karaloğlu, "İnşallah yakalamış olduğumuz bu huzur, mutluluk ortamını Diyarbakır halkıyla sonsuza kadar yaşatalım. Özellikle 'kırsal turizm' dediğimiz, kırsalda yaşayan vatandaşımızın da turizmden pay almaya, gelir almaya başlayacağı günleri hep birlikte görmüş olacağız." diye konuştu.

Karacadağ bölgesinde bisiklet turu, lav yolunda doğa yürüyüşü yapıldı
Karacadağ bölgesinde bisiklet turu, lav yolunda doğa yürüyüşü yapıldı
Karacadağ bölgesinde bisiklet turu, lav yolunda doğa yürüyüşü yapıldı
Karacadağ bölgesinde bisiklet turu, lav yolunda doğa yürüyüşü yapıldı
Karacadağ bölgesinde bisiklet turu, lav yolunda doğa yürüyüşü yapıldı

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Bisiklet, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karacadağ bölgesinde bisiklet turu, lav yolunda doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karacadağ bölgesinde bisiklet turu, lav yolunda doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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