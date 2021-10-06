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KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ - Son Dakika

KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ

06.10.2021 12:25
KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ, System.String[]

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Karacalar Barajı'nda son yıllarda yaşanan kuraklıkla su seviyesi azaldı.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Karacalar Barajı'nda son yıllarda yaşanan kuraklıkla su seviyesi azaldı. Suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekilen gölün zemininde çatlaklar dikkat çekerken, suların çekildiği yerlerin bir kısmı tarım arazisi olarak kullanılmaya başlandı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karacalar ile Yapalı köyleri arasındaki, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan 2001 yılı yapımı Karacalar Barajı'nda son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azaldı. Baraj gölünün suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Daha önce suyun yakınında bulunan Yapalı köyü ile sulu zemin arasında ise 1 kilometrelik fark oluştu. Gölün zeminindeki çatlaklar dikkat çekerken, suların çekildiği yerlerin bir kısmını çevre köylüler tarım arazisi olarak kullanmaya başladı. Barajın ilk yapıldığı yıllardaki doluluk oranı ile şimdiki durumu arasındaki fark, uydu görüntülerine de net şekilde yansıdı.

'SUYUN YENİDEN TOPLANMASI ZAMAN ALACAK'

Yapalı köyünde yaşayan Mehmet Ece, "Buranın eski halinde su seviyesi çok yüksekti. Düzensiz sulama ve kuraklıkla beraber buranın su oranı çok düştü. Biz köylüler olarak da tarım yapmakta zorlanıyoruz. Burada eskiden balık tutardık. Evlerimizin altına kadar su gelirdi. 5 yıl öncesine kadar çok fazla su vardı. Baharözü köyüne kadar da su toplanıyordu. Şu anda köyümüzden itibaren yaklaşık 1 kilometrelik alanda su çekildi. Hem biz hem de diğer köylerdeki sulama yapan köylüler olarak endişeliyiz. Artık bu suyun yeniden toplanması da zaman alacak" diye konuştu.

Suların çekilmesiyle kuruyan ve eskiden de tarım alanı olan yerleri çiftçilerin yeniden değerlendirmeye başladığını anlatan Ece, "Buralar eskiden de tarla olduğu için tekrardan sürüldü. Çiftçiler suyun altından yeniden çıkan yerleri sürüp ekmeye başladı" diyerek, kış aylarında yağışların yeniden mevsim normallerine dönmesini beklediklerini ifade etti.

KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ
KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ
KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ
KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ
KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ
KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ
KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ
KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ
KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ
KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ
KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ

Baraj, Sivas, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ - Son Dakika
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