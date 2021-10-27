Karaçay rekreasyon projesinde çalışmalar başladı - Son Dakika

Tartan pisti, kuru havuz ve modern aydınlatmaların yer alacağı projede, inşaat çalışmalarını inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte cazibe merkezine dönüşecek olan alanda Manisalılar keyifle vakit geçirecek" dedi.

Yunusemre ilçesi Karaçay Deresi çevresinde yer alan 30 bin metrekarelik atıl alanda bitkisel peyzaj uygulama projesinin ilk etabında çalışmaları tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ikinci etapta da inşaat çalışmalarına başladı. Bölge sakinleri tarafından cazibe merkezine dönüşecek alanda başlatılan çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte inceledi.

Projede neler var?

İncelemenin ardından projenin detayları ve çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde kente yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışıyoruz. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımızla birlikte mevcut alanda daha önce çimlendirme ve sulama çalışmalarımız olmuştu. Şimdi de Karaçay Deresi rekreasyon alanı projemizde yer teslimini yaparak inşaat çalışmışlarına başladık. Burada bir tartan pistimiz ve kuru havuzumuz olacak. Yapılacak olan aydınlatma çalışmasıyla güzel bir peyzaj alanını Yunusemre ilçemize kazandırmayı amaçlıyoruz. Kısa zaman içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.