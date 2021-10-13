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Karadağ'daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu - Son Dakika

Karadağ'daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu

13.10.2021 10:56
Karadağ'daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu

Batı Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, "Ödünç al, oku, geri ver" sloganıyla seyyar kütüphaneler kuruldu.

Batı Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, "Ödünç al, oku, geri ver" sloganıyla seyyar kütüphaneler kuruldu.

Kent yönetimi ve Radosav Ljumovic Ulusal Kütüphanesi iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, teknolojiyle çevrelenmiş dünyada vatandaşların kitap sayfalarıyla daha çok vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Başkentteki parklarda kurulan seyyar kütüphaneler, okuyucularına dünya klasiklerinden bugünün en yeni yayınlarına kadar geniş okuma yelpazesi sunuyor.

Kitapseverler projenin, yeni neslin kitap okuması için oldukça etkili olduğunu ve proje sayesinde telefon kullanımının azalacağına inandıklarını belirtti.

Karadağ'daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu
Karadağ'daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu
Karadağ'daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu
Karadağ'daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu

Karadağ, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadağ'daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadağ'daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu - Son Dakika
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