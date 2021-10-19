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KARADENİZ'DE BAL REKOLTESİNE 'ÇİN KAVAĞI' FORMÜLÜ - Son Dakika

KARADENİZ'DE BAL REKOLTESİNE 'ÇİN KAVAĞI' FORMÜLÜ

19.10.2021 11:40

TRABZON'da görülen arı ölümlerini azaltarak, bal verimini artırmak için 'Çin kavağı' olarak da bilinen 'Tüylü Pavlonya' ve 'Sofora' ağaçlarının tohumları ekildi.

TRABZON'da görülen arı ölümlerini azaltarak, bal verimini artırmak için 'Çin kavağı' olarak da bilinen 'Tüylü Pavlonya' ve 'Sofora' ağaçlarının tohumları ekildi. Sera ortamında üretilerek, bal üretim sahalarına dikilen fidanlarla arı ölümlerinin önüne geçilerek bal rekoltesinin artırılması hedefleniyor. Akçaabat Bal Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Şar, 'Bu bitkiler bal üretimine doping olacak' dedi.

Akçaabat ilçesinde son yıllarda artan arı ölümlerinin bal veriminde düşüşe neden olması üzerine Akçaabat Bal Üreticileri Birliği ve Akçaabat Ziraat Odası harekete geçti, çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda arı ölümlerini azaltarak, bal verimini de arttırdığı tespit edilen 'Çin kavağı' olarak da bilinen, 'Tüylü Pavlonya' ve 'Sofora' ağaç türlerine ait tohumlar temin edildi. Sera ortamında özenle bakımı yapılan tohumlardan üretilen fidanlar, bal üreticilerine dağıtıldı. Açtığı rengarenk çiçeklerle görsel şölen oluşturan, hızlı büyüyen ve karbondioksiti hızlı çözdüğü için 'çevreci ağaç' olarak da nitelendirilen fidanlar, bal üretim sahalarına dikildi. Ağaç türleriyle, arı ölümlerin yanı sıra bal rekoltesinin de artırılması hedefleniyor.

Akçaabat Bal Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Şar, temin ettiklerini tohumların hızla büyüdüğünü belirterek, 'Arı ölümlerinin, bal ve polen eksikliğinden dolayı olduğuna kanaat getirdik. Arıcılara katkı için araştırmalar yaptık. Bu sırada Pavlonya ve Sofora ağaç türlerini bulduk. 3 ay içerisinde boyları yaklaşık 2 metreye ulaştı. Kendi arazilerinin etrafına dikmeleri şartıyla arıcılarımıza dağıttık. Bir şekilde hem arı ölümlerinin önüne geçebilmek hem de yaylalardan ürettiğimiz balın kat kat fazlasını buradan üretebilmeyi amaçladık. Akçaabat'ta 500 civarında arıcımız var ve yıl boyunca ortalama 250 ton bal üretiyoruz. Bu fidanları her köye 100 fidan ekersek 1200 ton civarında bal üretebileceğimizi düşünerek bu projeye başladık. Şu an 4 bin civarında fidan yetiştirip arıcılarımıza dağıttık. Amacımız bunları bütün köy yolarının etrafına ve hazine arazilerine dikebilmek ve daha fazla üretmek. Arılar nektar üretimini bunlardan sağlayacak ve arı yetiştirmemiz artacak' dedi.

'DOPİNGİN ALASI OLACAK'

Ağaç türlerinin verimin yanı sıra güzellik de oluşturduğunu kaydeden Şar, 'Her arıcı 10 tane yetiştirebiliyorsa, bu ağaçların katkısıyla 100 arı yetiştirebilecek. Bu ağaçlardan çok fazla nektar gelecek, bu da arılar için bulunmaz nimet. Sofora dediğimiz türü sonbaharda Ağustos'tan sonra açtığı için arının en fazla polen ve nektara ihtiyaç duyduğu dönemde Sofora devreye girecek. Arılarımız çok daha güçlü şekilde kışa girebilecek. Bu türlerin birisi ilkbaharda, diğeri sonbaharda açtığı için arıcılar ve bölgemiz çiçeksiz kalmayacak. Ayrıca bunların güzel görselliği de var. Plan ve proje dahilinde dikimi yapılırsa Akçaabat'a ayrı bir güzellik de katmış olacağız. İnşallah bu ağaçlar, dopingin alası olacak' diye konuştu.

'ARICILARIMIZA FAYDALI OLACAĞIZ'

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Eyüboğlu da, 'Pavlonya ağacının çevreci bir ağaç olduğunu, yapraklarının hayvanların beslenmesinde, karbondioksiti yok etmede daha faydalı olduğunu ve mor çiçek açtığı için de turist çekebileceğini düşündük. Akçaabat'ta 73 mahallemiz var. Başarabilirsek bu mahallelere çıkan ana yollarında bu ağaçlarımızı belirli aralıklarla dikip hem güzel bir görüntü oluşturup hem de arıcılarımıza faydalı olacağız' ifadelerinde bulundu.

KARADENİZ'DE BAL REKOLTESİNE 'ÇİN KAVAĞI' FORMÜLÜ
KARADENİZ'DE BAL REKOLTESİNE 'ÇİN KAVAĞI' FORMÜLÜ
KARADENİZ'DE BAL REKOLTESİNE 'ÇİN KAVAĞI' FORMÜLÜ
KARADENİZ'DE BAL REKOLTESİNE 'ÇİN KAVAĞI' FORMÜLÜ

Ziraat Odası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARADENİZ'DE BAL REKOLTESİNE 'ÇİN KAVAĞI' FORMÜLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARADENİZ'DE BAL REKOLTESİNE 'ÇİN KAVAĞI' FORMÜLÜ - Son Dakika
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