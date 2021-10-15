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Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi çıktı - Son Dakika

Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi çıktı

15.10.2021 12:23
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi çıktı

Ordu Üniversitesi'nde yürütülen iki yıllık çalışma sonrası Karadeniz'de en çok avlanan balık türlerinden hamsinin biyoaktif özelliğinin yüksek olduğu belirlendi.

Ordu Üniversitesi'nde yürütülen iki yıllık çalışma sonrası Karadeniz'de en çok avlanan balık türlerinden hamsinin biyoaktif özelliğinin yüksek olduğu belirlendi.

Ordu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünce bölgede en çok avlanan hamsi, istavrit, mezgit, palamut ile barbun üzerinde kimyasal bileşenin ve biyoaktif (fonksiyonel) özelliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Karadeniz Bölgesi'nde en çok tutulan ve tüketilen beş balık seçildi. Üniversitenin laboratuvarında iki yıl süren çalışmanın ardından hamsinin diğer çeşitlere göre, fonksiyonel özelliklerinin iyi olduğu tespit edildi.

Araştırmaya göre, hamsinin omega 3'lerden özellikle EPA yağ asitince zengin, antioksidan özelliğinin yüksek olduğu ve antimikrobiyal özelliğinin bulunduğu ortaya kondu.

Hamside, esansiyel amino asitlerden lisin, lösin ile özellikle çocuklar için esansiyel olan arjinin ve histidinin yüksek olduğu belirlendi.

Ordu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sümeyye Şahin, Araştırma Görevlisi Dr. Ömer Faruk Çelik ile Araştırma Görevlisi Melike Demirkol'un yaptığı araştırmada dip balık türlerinden mezgidin çok az yağlı, palamudun ise protein değerlerinin yüksek olduğu belirlendi.

Sümeyye Şahin, AA muhabirine, balıkların insan sağlığı için oldukça önemli olduğunu belirterek, içerdiği omega 3'ün kan basıncını dengelediğini, çeşitli kalp hastalıklarından koruduğunu bundan dolayı da kalp dostu olarak bilindiğini ifade etti. Şahin, ancak her balığın omega 3 kaynağı olmadığını, vücudun omega 3 ihtiyacını karşılamak için de hamsi gibi yağlı balıkların tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Balıklardaki biyoaktif bileşiklerin bağışıklık için önemine değinen Şahin, bu bileşiklerin beyin için de faydalı, iltihap önleyici ve çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu özellikleri olduğunu vurguladı.

"Omega 3" denildiğinde akla ilk balık geldiğini, bunun da balık yağının içinde bulunduğunu aktaran Şahin, "Yaptığımız araştırmada hamsinin oldukça yağlı olduğu ve omega 3'lerden EPA değerinin oldukça yüksek olduğunu bulduk." dedi.

Hamsinin birçok parametre açısından ön plana çıktığını dile getiren Şahin, bu balığın mevsiminde daha çok tüketilmesini önerdi.

Mezgidin proteince ön plana çıktığını, ancak yağsız bir balık olduğundan omega 3 kaynağı olmadığını aktaran Şahin, "Genelde doktorlar omega 3 ve özellikle D vitamini için hastalarına balık tüketmelerini tavsiye ediyor. Ancak her balığın bunu karşılamadığını, yağlı balık tüketimiyle bunların karşılanabileceğini, halk arasında mezgidin yağlı bir balık olarak bilindiğini, yapılan araştırmada ise bunun böyle olmadığını gördük." diye konuştu.

Araştırma Görevlisi Melike Demirkol ise balık tüketiminin insan sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Balıkların beden sağlığı ve vücudun dokularının yenilenmesi için faydalı olduğunu belirten Demirkol, yaptıkları araştırmada, hangi balık çeşitlerinde ne gibi besin değerinin fazla ya da az olduğunu çalışmada gördüklerini dile getirdi.

Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi çıktı
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi çıktı
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi çıktı
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi çıktı
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi çıktı

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, omega 3, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi çıktı - Son Dakika
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