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Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor - Son Dakika

Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor

09.10.2021 14:50
Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, Karadeniz'de bu sezon hamsi bolluğu yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, Karadeniz'de bu sezon hamsi bolluğu yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kendini erken gösteren hamside bol ve bereketli bir sezon yaşandığını ifade etti.

Hamsinin kasım ve aralık ayında kendini göstermesini beklerken ekim ayında sürpriz yaptığına işaret eden Tuncer, "Bu sene palamut olmadı. Yerini hamsiye bıraktı. Hamsi bol görünüyor. Hamsinin erken avlanmasının en büyük nedeni ise palamudun olmaması." ifadesini kullandı.

Balıkçıların bu sezon palamuttan umudunu kestiğini dile getiren Tuncer, şunları kaydetti:

"Balıkçılar mecburen hamsiye yönelmek zorunda kaldı, tüm tekneler hamsi avına başladı. İklim şartlarının önceki yıllara göre farklılık göstermesi, havaların rüzgarlı ve yağmurlu olması balıkçılarımızın denize açılmasını engelledi. Deniz çok bulandı ve deniz soğuğu yaptı. Bunlar balık için olumsuz etken. Geçen yıl beslenmeden dolayı zayıf kalan hamsi, bu yıl daha iyi beslenerek irileşti ve boyu da uzadı. Bu sezon hamsi bol olacak gibi görünüyor. Şu anda 20 lira olan hamsinin fiyatı, bugünkü şartlara göre normal seyrediyor. Çok bol olursa 15 liradan daha aşağı düşmez. Çünkü maliyetler yükselmiş durumda."

Öte yandan, tezgahlarda barbunya ve sarganın kilogramı 40, mezgit 25, istavrit 15, palamudun ise tanesi 40 liradan satılıyor.

Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor

Karadeniz, Kasım, Sinop, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor - Son Dakika
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