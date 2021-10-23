Karadeniz'de torik bereketi; tanesi 300 liraya satılıyor - Son Dakika

Karadeniz'de torik bereketi; tanesi 300 liraya satılıyor

ZONGULDAK - Karadeniz'de nadir görülen ve balıkçılar tarafından avlanan 3 ve 5 kilogram ağırlığındaki torik balıklarının tanesi 200 ile 350 liradan satışa sunuldu.

Zonguldak Alaplı İlçesinde balıkçılık yapan Aydın Erdoğan, yaptığı açıklamada torik balığını Karadeniz'de Alaplılı balıkçılar tarafından tutulduğunu söyledi. Balıkçı tezgahında satışa sundukları balığın vatandaşların ilgisini çektiğini ifade eden Erdoğan, "Balık sezonu güzel başladı ve güzel devam ediyor. Tezgahlarımız balık çeşitleriyle dolu. Palamut, mezgit ve istavrit avcılığı da iyi gidiyor. Torikler az avlandığı için fiyatı yüksek. Alaplı açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına takılan 4 kilogram ağırlığındaki balığı tezgahımıza koyduk. Torik balığımızı 350 liradan alıcısını bekliyoruz" dedi.

(EY-OA-BA-Y)