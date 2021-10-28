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Karadeniz kıyılarında yıllar sonra çipura bereketi yaşandı - Son Dakika

Karadeniz kıyılarında yıllar sonra çipura bereketi yaşandı

28.10.2021 20:31

Karadeniz kıyılarında yıllar sonra çipura bereketi yaşandı Çipura bereketi balıkçıları sevindirdi Sarıyer'in Karadeniz kıyılarında yıllar sonra çipura bereketi yaşandı.

Karadeniz kıyılarında yıllar sonra çipura bereketi yaşandı

Çipura bereketi balıkçıları sevindirdi

İSTANBUL - Sarıyer'in Karadeniz kıyılarında yıllar sonra çipura bereketi yaşandı. Balıkçılar yıllar sonra gelen çipura bereketiyle büyük bir sevinç yaşadı.

İstanbul'un Karadeniz kıyılarında balıkçılık yapan Hayrettin Kıran, geçtiğimiz günlerde denize açıldı. Ağları denize atan Kıran, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Mehmet Kıran ve Epci Kemal Reis'in denize attığı ağlara 150 kadar lüfer balığı ile çok sayıda çipura takıldı. Ağlardaki onlarca çipurayı gören balıkçılar büyük bir sevinç yaşadı. Yıllar sonra gelen bereketin sevincini yaşayan Hayrettin Kıran, "Lüfer beklentimiz vardı. Ancak çipuraları görünce çok şaşırdık. Balıkhanedekiler ve restoran yetkilileri de şaşırdı" dedi.

Karadeniz kıyılarında yıllar sonra çipura bereketi yaşandı
Karadeniz kıyılarında yıllar sonra çipura bereketi yaşandı
Karadeniz kıyılarında yıllar sonra çipura bereketi yaşandı
Karadeniz kıyılarında yıllar sonra çipura bereketi yaşandı

Karadeniz, Sarıyer, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karadeniz kıyılarında yıllar sonra çipura bereketi yaşandı - Son Dakika


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