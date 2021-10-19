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Karadeniz sahil yolunda heyelan - Son Dakika

Karadeniz sahil yolunda heyelan

19.10.2021 12:11
Karadeniz sahil yolunda heyelan

Trabzon'da etkili olan yağmur nedeniyle Karadeniz sahil yolu üzerinde heyelan meydana geldi.

Trabzon'da etkili olan yağmur nedeniyle Karadeniz sahil yolu üzerinde heyelan meydana geldi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sonrası saat 08.30 sıralarında Of ilçesi Eskipazar mevkisinde heyelan meydana geldi. Karadeniz sahil yolunun Rize istikameti üzerinde bulunan çay bahçesi heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yoluna indi. İstinat duvarının üstünden geçen heyelan yolun bir kısmını kapattı. Heyelan anında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi büyük bir kazayı önledi. Heyelan esnasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi büyük bir kazayı önledi. Heyelandan sonra olay yerine gelen karayolları ve Of Belediyesi ekipleri yoldaki toprak birikintisini kaldırdı. Kontrollü bir şekilde ulaşıma açılan Karadeniz sahil yolunda ulaşımda bir aksaklık yaşanmadı.

Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü tarafından sel, su baskını ve heyelan riskine karşı uyarılarda bulunuldu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, " Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 17.10.2021 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Giresun'da kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" uyarısında bulunuldu. - TRABZON

Karadeniz sahil yolunda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu, Toprak Kayması, Karadeniz, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz sahil yolunda heyelan - Son Dakika


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