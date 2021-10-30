Karaismailoğlu, esnafı ziyaret etti, tarihi hamamda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyareti
Karaismailoğlu'nun esnaflarla sohbeti, çeşitli ikramları kabul etmesi
Karaismailoğlu'nun katmer yapılışını izlemesi ve ikram edilen katmerin tadına bakması
Karismailoğlu'nun girdiği dükkanda karşılaştığı çocuğa tuttuğu futbol takımını sorması
Karaismailoğlu'nun tarihi hamamda incelemelerde bulunması KİLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kilis'te esnafı ziyaret etti, tarihi hamamda incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
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