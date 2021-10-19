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KARAİSMAİLOĞLU LOJİSTİK GÜCÜMÜZ, ÜLKEMİZİ EKONOMİK AÇIDAN PARLAK GELECEĞE HAZIRLIYOR - Son Dakika

KARAİSMAİLOĞLU LOJİSTİK GÜCÜMÜZ, ÜLKEMİZİ EKONOMİK AÇIDAN PARLAK GELECEĞE HAZIRLIYOR

19.10.2021 19:13

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Lojistik alanında kazandığımız güç, ülkemizi ekonomik açıdan parlak ve iddialı bir geleceğe hazırlıyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Lojistik alanında kazandığımız güç, ülkemizi ekonomik açıdan parlak ve iddialı bir geleceğe hazırlıyor. Bugünün gereksinimlerini karşılarken, yarınımızı da kuran projelerle, ürettiğimiz yerli ve milli teknolojilerle Türkiye'mizi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefi doğrultusunda destekliyoruz dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan havayoluyla Tokat'a geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu, Tokat Havaalanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Aslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve daire amirleri karşıladı. Karaismailoğlu, ilk olarak mevcut havaalanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlanan ve yüzde 90'lık kısmı tamamlanan Tokat Havalimanı'nda incelemede bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yaklaşık 520 milyon liraya ihale edilen havalimanında başlayan pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmalarını inceledi.

'YAŞAMIN OLDUĞU HER BÖLGEDE, HER NOKTADA VARIZ'

Tokat Havalimanı'nda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Türkiye'nin her bir köşesinde çok önemli, kıymetli işlerimiz var. Hayatın, yaşamın olduğu her bölgede, her noktada varız. Bütün amacımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarımızın yaşam kalitesini iyileştirmek, onların yaşamına konfor katmak, ihtiyaçlarını gidermek, bütün noktaları birbirine bağlamaktır. Tokat'ın yeni havalimanına sayılı günler kaldı. Alt yapı işlerinin tamamını bitirdik. 2 bin 700 metrelik uzunlukta 60 metrelik genişlikte piste sahip oldu. Havalimanı terminalimiz 16 bin metre kare büyüklüğünde. Dört başı mamur bir havalimanı için hummalı bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye genelinde havayollarını halkın yolu yaptık. 26 olan havalimanını 56'ya çıkardık. Yapımı devam edenlerin bitmesiyle birlikte 2023 yılına kadar havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız. Bu yıl sonuna dek inşallah Tokat Havalimanı hizmet vermeye başlayacak. Ulaşımda her konuda çok kıymetli hizmetler yapıyoruz dedi.

TARİHİ HIDIRLIK KÖPRÜSÜNÜ AÇTI

Karaismailoğlu, daha sonra Tokat kent merkezinden geçen Yeşilırmak üzerinde yer alan, kesme taştan yapılan, 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde 5 gözlü, 1250 yılında Selçuklular döneminde yapılan, 2013 yılında araç trafiğine kapatılan köprünün üzerine 20 yıl önce dökülen asfaltın kazınarak eski haline dönüştürülen Hıdırlık Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, Ülkemizin bütünsel kalkınmasına omuz veren altyapı yatırımlarımız sayesinde bugün Avrupa ve Asya arasında ulaşımın her modunda bir köprü olduk. Lojistik alanında kazandığımız güç, ülkemizi ekonomik açıdan parlak ve iddialı bir geleceğe hazırlıyor. Bugünün gereksinimlerini karşılarken, yarınımızı da kuran projelerle, ürettiğimiz yerli ve milli teknolojilerle Türkiye'mizi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefi doğrultusunda destekliyoruz. Tokat, binlerce yıl öncesine uzanan medeniyetlerden miras kalan tarihi varlıkları ile kültür, sağlık, spor ve kongre turizmi açısından büyük öneme sahip Anadolu'nun kadim kentlerinden biridir. Atalarımız bize şunu öğretti; değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan milletler, yok olmaya mahkumdur. Bu yaklaşımla, tarihi değer taşıyan yapılarımızı koruyup, kollayarak, restore ederek, yeniden ayağa kaldırmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle tarihimize olan vefa borcumuzu öderken, bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasına da katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi köprülerimizde restorasyon çalışmaları yaptık. Tarihi Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Kastamonu'daki Taşköprü, Büyükçekmece diğer adıyla Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, Ani Köprüsü bunlardan yalnızca birkaçı dedi.

'RESTORASYONLARI TAMAMLANAN TARİHİ KÖPRÜ SAYISI 395'

Restorasyonları tamamlanan tarihi köprü sayısının 395 olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, 861 tarihi köprünün de restorasyon uygulama projelerini tamamladık. Afyon'da bulunan Tarihi Kırkgöz Köprüsü, Selçuklu Dönemine ait Develioğlu Köprüsü, Batman Çayı üzerinde Roma dönemine ait Perpira Köprüsü, Edirne Uzunköprü gibi 31 tarihi köprünün de restorasyon uygulama çalışmalarına devam ediyoruz. Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı ve kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Daha dün Silivri'deki Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü'nün restorasyonlarını tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirdik. Bugün de Tarihi Hıdırlık Köprüsü'nü hizmete açıyoruz diye konuştu.

Hıdırlık Köprüsü'nün açılışının ardından Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden Tokat- Niksar Karayolu'nda incelemelerde bulundu.

KARAİSMAİLOĞLU LOJİSTİK GÜCÜMÜZ, ÜLKEMİZİ EKONOMİK AÇIDAN PARLAK GELECEĞE HAZIRLIYOR
KARAİSMAİLOĞLU LOJİSTİK GÜCÜMÜZ, ÜLKEMİZİ EKONOMİK AÇIDAN PARLAK GELECEĞE HAZIRLIYOR
KARAİSMAİLOĞLU LOJİSTİK GÜCÜMÜZ, ÜLKEMİZİ EKONOMİK AÇIDAN PARLAK GELECEĞE HAZIRLIYOR
KARAİSMAİLOĞLU LOJİSTİK GÜCÜMÜZ, ÜLKEMİZİ EKONOMİK AÇIDAN PARLAK GELECEĞE HAZIRLIYOR
KARAİSMAİLOĞLU LOJİSTİK GÜCÜMÜZ, ÜLKEMİZİ EKONOMİK AÇIDAN PARLAK GELECEĞE HAZIRLIYOR
KARAİSMAİLOĞLU LOJİSTİK GÜCÜMÜZ, ÜLKEMİZİ EKONOMİK AÇIDAN PARLAK GELECEĞE HAZIRLIYOR
KARAİSMAİLOĞLU LOJİSTİK GÜCÜMÜZ, ÜLKEMİZİ EKONOMİK AÇIDAN PARLAK GELECEĞE HAZIRLIYOR
KARAİSMAİLOĞLU LOJİSTİK GÜCÜMÜZ, ÜLKEMİZİ EKONOMİK AÇIDAN PARLAK GELECEĞE HAZIRLIYOR
KARAİSMAİLOĞLU LOJİSTİK GÜCÜMÜZ, ÜLKEMİZİ EKONOMİK AÇIDAN PARLAK GELECEĞE HAZIRLIYOR

Adil Karaismailoğlu, Restorasyon, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAİSMAİLOĞLU LOJİSTİK GÜCÜMÜZ, ÜLKEMİZİ EKONOMİK AÇIDAN PARLAK GELECEĞE HAZIRLIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARAİSMAİLOĞLU LOJİSTİK GÜCÜMÜZ, ÜLKEMİZİ EKONOMİK AÇIDAN PARLAK GELECEĞE HAZIRLIYOR - Son Dakika
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