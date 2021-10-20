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Karaismailoğlu: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için çalışıyoruz" - Son Dakika

Karaismailoğlu: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için çalışıyoruz"

20.10.2021 18:09

Açılışı yapılacak Samsun-Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun kürsüye gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun konuşması SAMSUN - Ulaştırma ve...

Açılışı yapılacak Samsun- Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun kürsüye gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun konuşması SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Samsun-Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni"nde konuştu. (1)

Karaismailoğlu: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için çalışıyoruz
Karaismailoğlu: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için çalışıyoruz
Karaismailoğlu: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için çalışıyoruz
Karaismailoğlu: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için çalışıyoruz

Adil Karaismailoğlu, İstiklal Marşı, Açılış Töreni, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için çalışıyoruz' - Son Dakika


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