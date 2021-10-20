Karaismailoğlu: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için çalışıyoruz" - Son Dakika

Açılışı yapılacak Samsun- Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun kürsüye gelişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun konuşması SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Samsun-Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni"nde konuştu. (1)
Kaynak: AA
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