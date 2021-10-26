Karakeçili'de belediye personeline seminer - Son Dakika

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde belediye personeli, kanser ve karbonmonoksit zehirlenmesi hakkında bilgilendirildi.

Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Karakeçili Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezinden Dr. Judi Arıkan ve hemşire Mürivet Öcal tarafından personele bilgi verildi.

Arıkan, kanser belirtileriyle ilgili bilgi vererek, vücutta ortaya çıkan şişlikler, ele gelen kitle şeklindeki belirtiler, aşırı yorgunluk, bitkinliğin kanser belirtileri olabileceğini belirtti.

İki yılda bir kanser taraması yaptırılması gerektiğini anlatan Arıkan, "Kanserde erken teşhis çok önemli. Beden kitle endeksine ve beslenmemize dikkat etmeliyiz. Fiziksel aktiviteyi artırıp, alkol ve tütün kullanımını sonlandırarak kanserden korunabiliriz." dedi.

Karbonmonoksit zehirlenmeleriyle ilgili bilgi veren hemşire Mürivet Öcal da şunları kaydetti:

"Vücuttaki oksijen ile karbonmonoksitin yer değiştirmesi sonucu zehirlenme belirtileri başlar ve baş ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı, sersemlik, kusma ve bilinç kaybı gibi durumlar ortaya çıkar. Zehirlenmeye maruz kalanların temiz ve havalı ortama çıkarılması, 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması çok önemli. Soba ve şofben kurulumunda bacaların bakım ve temizliğinin sık sık yapılması gerekiyor. Ek önlem olarak da tavana karbonmonoksit detektörü takılabilir."