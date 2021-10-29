Karakeçili'de Cumhuriyetin 98. yıl dönümü fener alayı ile kutlandı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü fener alayı ile kutlandı.

Fener alayı öncesi Türk Büyükleri Parkı'nda havai fişek gösterisi yapıldı. Fener alayı yürüyüşü, Türk bayrakları ile donatılmış jandarma ve polis araçlarının halkın bayramını kutlayan anonsları eşliğinde Karakeçili çarşı merkezinden başladı.

Yürüyüşe Kaymakam Mustafa Arslanşahin, Belediye Başkanı Veysel Aydemir, jandarma ve polisler ile kamu kurumu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş, Hükümet Konağı önünde son buldu.