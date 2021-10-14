Karakulak ile porsuğun karşılaştığı anlar fotokapanlara yansıdı - Son Dakika

Karakulak ile porsuğun karşılaştığı anlar fotokapanlara yansıdı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin farklı yerlerine yerleştirilen fotokapanlara yansıyan karakulak ile porsuğun karşılaştığı anı paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayata yerleştirilen fotokapanlar, karakulak ile porsuğun karşılaştığı anları görüntüledi. Fotokapanlara yakalanan karakulak ile porsuğun karşılaştığı anlar yaban hayatındaki çeşitliliği de gözler önüne seriyor.