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Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı - Son Dakika

Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı

25.10.2021 09:23

Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Tufan D. (24), aralarında husumet bulunan ve sosyal medyadan tartıştıkları kuzeni Emir Ö'nün (30) Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki evine gitti.

Evin önünde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tufan D, yanında getirdiği av tüfeğiyle Emir Ö'yü göğsünden yaralayarak kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emir Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı
Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı
Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı
Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı
Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı
Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı
Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı
Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı
Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı

Cumhuriyet Mahallesi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı - Son Dakika
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