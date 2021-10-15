Çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 75 hibeli Macar fiği ve silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, müdürlük tarafından hazırlanıp Bakanlığa sunulan ve onaylanan 'Üretim Sizden Destek Bizden Projesi' ile hayvancılık üretim faaliyetinde bulunan üreticilerin kaba yem maliyetini azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Proje kapsamında üreticilere Macar fiği ve silahlık mısır tohumlarını dağıttıklarını ifade eden Şahinbaş, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında temin edilen 29 bin 800 kilo Macar fiği ve 745 torba Silajlık Mısır tohumu başvuru yapan gerçek üreticiler arasından gerekli şartları taşıyan merkez ilçemizde 140 üreticimize 543 torba silajlık mısır, 20 bin 725 kilo Macar fiği. Ayrancı ilçemizde 55 üreticimize 185 torba silajlık mısır, 8 bin 550 kilo Macar fiği, Kazımkarabekir ilçemizde 3 üreticimize 17 torba silajlık mısır, 525 kilo Macar fiği dağıtımı yapılacak."

Konuşmaların ardından çiftçilere tohumları dağıtıldı.

Programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, daire müdürleri ile çiftçiler katıldı.