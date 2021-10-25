Karaman'da tarla yolunda yüzey yarıkları oluştu - Son Dakika

Daha önce de merkeze bağlı Çoğlu köyü Uzunkuyu Mahallesi'nde yüzey yarıkları oluşmuştu.

Jandarma ekipleri ise olası bir çökmeye karşı yarıkların etrafındaki tarla yollarını trafiğe kapatarak şerit çekti.

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