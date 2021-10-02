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Karaman'da TKDK desteğiyle kurulan zeytinyağı tesisi açıldı - Son Dakika

Karaman'da TKDK desteğiyle kurulan zeytinyağı tesisi açıldı

02.10.2021 15:55
Karaman'da TKDK desteğiyle kurulan zeytinyağı tesisi açıldı, System.String[]

Karaman'da Tarım Kısal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan zeytinyağı fabrikası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Karaman'da Tarım Kısal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan zeytinyağı fabrikası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Merkeze bağlı Cerit köyü Adaysız mevkiinde kurulan tesisin ortaklarından Mustafa Ülker bölgede ciddi bir zeytin üretimi potansiyelinin olduğunu söyledi.

Büyükbabasının yıllarca bu bölgede zeytin ticareti yaptığını ifade eden Ülker, "Son yıllarda zeytinyağına gösterilen ilgi ve devlet tarafından zeytin üreticisine verilen destek zeytin üretimini bir hayli arttırdı. Sıkıntı bölgede zeytini işleyecek yeteri kadar tesisin olmamasıydı. Bu tesis inşallah bölge halkının zeytinini değerlenmesine katkı sağlayacak. Artık üretici zeytini kilometrelerce uzaklardaki tesislere götürmeyecek. Biz burada Emir Çavuş adıyla bir marka yaratıp bu markayı ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz." dedi.

Tesis hakkında da bilgi veren Ülker, "Fabrikanın tamamında iklimlendirme yapılarak üretim boyunca artı 18 derece de sabit sıcaklıkta, soğuk sıkım ve erken hasat yüksek polifenollü zeytinyağı üretilecek. Üretilen zeytinyağının tamamı yine 7 gün 24 saat, yıl boyunca 18 derece, argon gazı altında saklanarak duyusal ve kimyasal özelliklerini kaybetmeyecek. Tesisimiz doğrudan 20 kişiye iş sağlayacak, dolaylı yönden 150 kişiye iş sağlayacak." diye konuştu.

Bölgede zeytin yetiştiriciliğinin önem kazandığına dikkati çeken TKDK İl Koordinatörü Özgür Öztürk de, "Bu bölgede hüküm süren mikro klima bizlere bahşettiği zenginliği altın sıvı diye tabir edilen sıvı zeytinyağını AB standartlarına dönüşümü bu tesis sayesinde tamamlanacaktır. TKDK olarak tarımsal ürünlerimizin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüp, hak ettiği değeri bulacaktır. Bu gibi projelere desteğimiz artarak devam edecektir." şeklinde konuştu.

Törene Karaman Belediye Başkanı Vekili Bekir Küçüktürk, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Karaman İl Özel İdaresi Genel sekreteri Ali Terlemez, TKDK İl Koordinatörü Özgür Öztürk, KTSO Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, İyi Parti Karaman İl Başkanı İsmet İlmi Hatipoğlu, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, İl müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Karaman'da TKDK desteğiyle kurulan zeytinyağı tesisi açıldı
Karaman'da TKDK desteğiyle kurulan zeytinyağı tesisi açıldı
Karaman'da TKDK desteğiyle kurulan zeytinyağı tesisi açıldı
Karaman'da TKDK desteğiyle kurulan zeytinyağı tesisi açıldı
Karaman'da TKDK desteğiyle kurulan zeytinyağı tesisi açıldı

Mustafa Ülker, Karaman, Tarım, TKDK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da TKDK desteğiyle kurulan zeytinyağı tesisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da TKDK desteğiyle kurulan zeytinyağı tesisi açıldı - Son Dakika
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