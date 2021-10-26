Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.G, İ.U, İ.T, A.A. ve Ö.E'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, İ.U, İ.T, A.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.E'ye ise ev hapsi verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika