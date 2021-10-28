Karaman'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.K'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 gram metamfetamin ve 28 adet sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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