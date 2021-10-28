Karaman'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 gram metamfetamin ve 28 adet sentetik hap ele geçirildi.

Karaman 'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum