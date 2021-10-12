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Karaman Yeşilay Şubesi çalışanları Vali Işık'ı ziyaret etti - Son Dakika

Karaman Yeşilay Şubesi çalışanları Vali Işık'ı ziyaret etti

12.10.2021 13:30
Karaman Yeşilay Şubesi çalışanları Vali Işık'ı ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Yeşilay Karaman Şube Başkanı İhsan Duru ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Yeşilay Karaman Şube Başkanı İhsan Duru ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışma Merkezinde görev yapan psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının da hazır bulunduğu ziyarette Şube Başkanı Duru, uzman personelin katılımıyla alkol, tütün, madde ve internet gibi her türlü bağımlılık konusunda sorun yaşayan vatandaşlara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlandığı ifade edildi.

Bağımlılıkla mücadele noktasında gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarında ele alındığı ziyarette Vali Işık YEDAM personeline teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Mehmet Alpaslan Işık, Yeşilay, Karaman, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Yeşilay Şubesi çalışanları Vali Işık'ı ziyaret etti - Son Dakika


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